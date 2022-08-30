На Южном Урале установится аномальная жара: готовимся к +36

В Челябинской области воздух раскалится до +36 и выше.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 30 августа по 3 сентября в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, во второй половине дня 31 августа – 2 сентября – местами сильная жара (максимальная температура воздуха +36 градусов и выше).

В ближайшие двое суток температура атмосферного воздуха на большей части территории Челябинской области днем будет в районе +28, +33 градусов, на юге – до 36 градусов жары. В пятницу, 2 сентября, 36-градусная жара распространится на значительное число районов Южного Урала.

В Челябинске жара с каждым днем будет усиливаться. Так, в среду, 31 августа, синоптики обещают 30-32 градуса выше нуля. В День знаний ожидается уже +31, +33. В пятницу, 2 сентября, воздух днем раскалится до 32-34 градусов жары.

Причем если по области кое-где ожидаются дожди и грозы, в областном центре вероятность осадков крайне невелика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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