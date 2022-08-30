В Челябинске пройдет турнир профессиональной серии Russian Judo Tour

В Челябинске пройдет этап соревнований спортсменов-профессионалов Russian Judo Tour.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, власти региона подписали соглашение с Федерацией дзюдо России о проведении этапа профессиональной серии Russian Judo Tour.

Международные соревнования по дзюдо «Памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Г. Веричева» пройдут в Челябинске 18 – 20 ноября.

Лучшие российские дзюдоисты и приглашенные спортсмены из других стран поборются за звание сильнейших. Предыдущие туры прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске и Майкопе. Челябинск будет принимать четвертый, завершающий, этап профессионального турнира.

Как сообщали ранее в Федерации дзюдо России, до конца 2022 года профессиональный тур будет проводиться в тестовом режиме.

На сегодняшний день в Челябинске ведется подготовка к проведению профессионального тура. Местом проведения выбран учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФК, предполагается участие в туре около 300 сильнейших спортсменов, в числе которых около 60 представителей Челябинской области. Спортсмены каких стран, помимо России, примут участие в соревнованиях, не уточняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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