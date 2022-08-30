Пожилой челябинке вернули квартиру, «подаренную» ею внучке-полицейской

В Челябинске суд признал недействительной дарственную на квартиру в центре города, которую сотрудница МВД выманила у 85-летней бабушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд поставил точку в конфликте из-за квартиры, возникшем между 85-летней челябинкой и ее внучкой, признав договор дарения жилища недействительным.

Напомним, известно об этой истории стало в марте нынешнего года. Тогда пожилая женщина рассказала журналистам о том, что ее собственная внучка, сотрудница МВД, пытается всячески заполучить расположенную в центре квартиру – единственное достояние челябинки.

По словам женщины, еще в 2018 году родственница неожиданно появилась у нее на пороге и предложила подписать дарственную на квартиру, в которой жила бабушка. Хотя до этого они долгое время не виделись, подвоха женщина не почувствовала, и, несмотря на серьезные проблемы со зрением, подсунутую бумажку подписала.

А через какое-то время внучка отправила челябинку в «санаторий», оказавшийся местной психиатрической лечебницей. После этого она дважды (в 2019 и 2020 годах) пыталась через суд признать престарелую родственницу невменяемой, устраивая ее периодически то в один, то в другой дом престарелых.

Пожилую челябинку такое категорически не устраивало. В итоге суд дважды отказал бойкой родственнице в признании бабушки невменяемой, попутно подтвердив, что внучка и не думает ее навещать. А пожилая челябинка твердо решила дарственную аннулировать. Для чего также обратилась в суд.

После того, как история начала освещаться в СМИ, руководство полиции попыталось помирить родственников. Внучка-полицейская публично заверила родственницу, что та сможет пользоваться квартирой до конца жизни, а дома у бабушки устроили грандиозное чаепитие. Но до мирового соглашения дело так и не дошло.

Пожилую женщину родственница по-прежнему не баловала визитами, а в суде заняла твердую позицию: от квартиры не откажется.

Суд первой инстанции и апелляционную комиссию ей удалось убедить. Но пенсионерка вновь обратилась в суд, настаивая на том, что не в полной мере осознавала, какие документы подписывает, так как очень плохо видит.

В результате суд признал дарственную недействительной и постановил вернуть квартиру прежней хозяйке. «Наличие у нее заболевания, связанного с ослаблением зрения, в совокупности с поведением ответчика, не разъяснившего истцу должным образом предмет договора, сформировало у истца несоответствующее действительности представление о взаимных правах и обязанностях сторон оспариваемых договоров», – говорится в решении суда.

«Конечно, я довольна. Если б мы не выиграли, они бы с мужем меня снова заперли в дом престарелых, – цитирует 74.ru пенсионерку. – Надеюсь, она не будет обжаловать решение суда. Не могу ей простить, что до этого поместила она меня дурдом и держала там, чтобы отобрать квартиру».

Челябинск, Виктор Елисеев

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