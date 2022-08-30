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Вторник, 30 августа 2022, 18:20 мск

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Число претендентов на пост главы уральского района поделили на четыре

На пост главы Агаповского района претендуют четыре кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 из 16 кандидатов на пост главы Агаповского района прошли второй этап конкурса.

Напомним, всего на участие в выборах главы муниципалитета подали заявки 17 человек. По итогам первого этапа конкурсная комиссия допустила до дальнейшего участия 16 из 17, после того как один из кандидатов взял самоотвод. Однако и после этого район остался лидером по числу претендентов на пост руководителя.

Второй этап существенно сократил число участников. Комиссия решила, что в финал выйдут четыре человека: начальник юридического отдела администрации района Максим Бондаренко, руководитель управления по имуществу муниципалитета Татьяна Лукашова, замглавы района Алексей Мирошин и руководителя местного отделения «Почты России» Артем Яхимович.

Кресло главы района освободилось после того, как прежнего руководителя Байдавлета Тайбергенова обвинили в получении взяток. Чиновника задержали в мае нынешнего года. По данным следствия, в 2016-2018 годах глава района получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды принадлежащих району земельных участков сельскохозяйственного назначения. Взятки чиновник брал не только деньгами. Например, предприниматель «подарил» ему напольные часы.

В первой половине августа уголовное дело в отношении Тайбергенова направлено в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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