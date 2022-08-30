Южноуральцы заявили о пьянках и «дедовщине» в детском лагере

Родители школьников пожаловались на кошмарные условия в одном из детских лагерей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забил отец одного из школьников, отправленного в детский лагерь «Горное ущелье» в Челябинской области. О происходящем мужчина рассказал в паблике «Черное & Белое Магнитогорск».

По словам южноуральца, он отправил ребенка отдыхать в пятую смену. Но отдыхом происходящее на территории учреждения назвать трудно. Мужчина утверждает, что подростки из старшего отряда употребляют алкогольные напитки, после чего идут «строить» младших.

Как пишет магнитогорец, после распития спиртного подростки 16-17 лет шли к школьникам 13-14 лет и «устраивали там полную дедовщину, переворачивали постели, а потом их заставляли за 15 секунд успеть все застелить, кто не успевал, тех заставляли отжиматься!" Все это происходило вечером. При этом мужчина заявляет, что и вожатые, и воспитатель были в курсе происходящего. Теперь же случившееся пытаются скрыть.

Некоторые из комментаторов поддержали автора поста. «Тоже сын пожаловался, когда приехал, что полдник забирали, чаще всего старшие, – рассказала жительница региона. – Голодный был часто. Вожатые ужасные, фото и видео выкладывали редко, и там смотреть особо не на что».

Впрочем, среди участников обсуждения оказались и те, кто не слишком поверил словам магнитогорца. «С трудом в это все верится! – написала мать ребенка, также отдыхавшего в этом учреждении, правда, в другую смену. – Сын отдыхал этим летом. Сказал, что даже бесплатно будут давать путевку – ни за что больше туда не поедет. Все решают вожатые и воспитатели: во что одеться, во что обуться, что и как должны делать на мероприятиях. О каких пьянках вы говорите??? У меня сложилось мнение, что там из корпуса-то без разрешения нельзя было выйти».

Руководство учреждения пока от комментариев воздерживается. В лагере начали проверку по поступившей жалобе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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