Челябинцы стали заложниками сломавшегося аттракциона

В Челябинске посетителям парка пришлось висеть вверх ногами на сломанном аттракционе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в парке аттракционов, расположившемся на улице Труда.

В самый разгар развлечений один из них сломался, и несколько девушек оказались подвешенными вниз головой. «По словам очевидцев, в перевернутом положении челябинки провисели около 10 минут, – пишет Агентство чрезвычайных новостей. – Привести в действие конструкцию так и не удалось, поэтому спускать испуганных подруг пришлось по лестнице». К счастью, никто не пострадал.

Интересно, что это уже не первый инцидент, происходящей в этом парке. В июне этого года здесь же сломалась карусель – пол аттракциона провалился под ногами посетителей. Тогда сотрудникам пришлось вручную отстегивать попавших в плен посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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