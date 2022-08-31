На Южном Урале под поездом развалилось железнодорожное полотно

В Челябинской области сошли с рельсов восемь вагонов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вчера, 30 августа, в Увельском районе.
«В 22:50 на пути необщего пользования АОР «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», примыкающем к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, при подаче 40 вагонов на путь общего пользования локомотивом ЧМЭ3-4265, произошел сход восьми груженных глиной вагонов, два из которых опрокинулись», – уточнили в надзорном ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка. Предварительно, причиной могло стать ненадлежащее содержание железнодорожного пути, в результате которого шпалы попросту сгнили.
Челябинск, Виктор Елисеев
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