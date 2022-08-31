Темно и страшно: прокуратура требует привести в порядок неисправные мосты в Челябинской области

Транспортный прокурор потребовал у ЮУЖД устранить нарушения при содержании мостов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Златоустовской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ходе нее установлено, что два пешеходных моста ОАО «РЖД», предназначенные для прохода над железнодорожными путями ЮУЖД в Златоусте и на станции Бердяуш, содержатся с нарушениями технических регламентов. «Сооружения имеют дефекты и неисправности, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, приспособлениями для спуска и подъема маломобильных групп населения не оборудованы. Освещение моста в Златоусте в ночное время не предусмотрено», – уточнили в надзорном ведомстве.

В целях устранения нарушений руководителю железнодорожного предприятия, на балансе которого находятся мосты, внесено представление.

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении компании дел об административных правонарушениях по факту нарушения изготовителем или исполнителем требований технических регламентов.

За устранением нарушений установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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