Движение по главной улице Челябинска закроют на два дня

Из-за ремонта сетей в центре Челябинска на два дня закроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», в ближайшие выходные проспект Ленина перекроют в районе остановки «Центральный рынок».

Это связано с очередным этапом ремонта тепловых сетей на участке тепломагистрали по улице III Интернационала.

Для его проведения теплоэнергетикам необходимо перекрыть движение по проспекту Ленина на два дня – с 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября от дома №30 до дома №27/1, а также на две недели – с 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября по улице III Интернационала в районе дома № 27/1 по проспекту Ленина.

Ремонтные работы пройдут открытым способом на пересечении улиц III Интернационала и проспекта Ленина в районе остановки «Центральный рынок», поэтому челябинцам нужно быть внимательнее и заранее продумать маршрут движения из Советского и Центрального районов в Тракторозаводский и Ленинский, а затем обратно, воспользовавшись проездом по ближайшим улицам: Российской, Тимирязева, Труда, Горького, 1-й Пятилетки, Артиллерийской и другим.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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