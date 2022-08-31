Просроченная задолженность россиян впервые превысила триллион рублей

Жители России просрочили банкам долги по кредитам на сумму свыше 1 триллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совокупная просроченная задолженность по розничным кредитам (без учета ипотеки) впервые в истории превысила 1 триллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения статистики Банка России.

В январе-июле 2022 года темп ее прироста ускорился в два раза по сравнению с данными за год, с июля 2021-го по июль 2022-го. Прирост за шесть месяцев, 79,5 миллиарда рублей, превысил годовой объем прироста, 78,9 миллиарда.

По данным на 1 августа 2022 года объем просроченной розничной задолженности (необслуживаемые кредиты сроком более 90 дней) составил 1,023 триллиона рублей, из которых 4,8 миллиарда приходится на ипотечные кредиты. Таким образом, размер проблемных кредитов без учета ипотеки (потребительские беззалоговые займы, кредиты наличными, автокредитование, кредитные карты) достиг 1,018 триллиона рублей.

«За семь месяцев текущего года ни в одном регионе страны нет снижения объемов просроченной розничной задолженности, диапазон прироста – от 3% в Санкт-Петербурге до 20% в Крыму, Схожая ситуация наблюдается и в разрезе 12 месяцев, то есть мы говорим об устойчивом росте объема неоплачиваемых кредитов, – говорит Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». – Если перевести показатель в абсолютные цифры, в денежный эквивалент, то более чем на 1 миллиарда рублей проблемный портфель вырос в 29 из 85 регионах, то есть более чем в трети субъектах страны виден существенный темп увеличения проблемных долгов, и в одном ряду с традиционными лидерами, Москвой и Московской областью, оказались разные и по численности, и по уровню достатка жителей регионы – от Ленинградской до Иркутской областей».

В Челябинской области размер просроченной задолженности по кредитам (исключая ипотеку) вырос с начала года на 7% и на 6% – год к году – до 22,6 миллиарда рублей. За семь месяцев 2022 года просроченные долги южноуральцев увеличились на 1,4 миллиарда рублей (по сравнению с 1 августа 2021 года – на 1,2 миллиарда).

«По нашей оценке, по итогам года прирост может составить 130-150 миллиардов рублей, перейдя рубеж в 1,1 триллиона рублей, побив исторический рекорд существования банковской системы РФ, – отмечает Денис Аксенов. – Очевидно, банкам не хватает ни времени, ни инструментов, чтобы замедлить темпы роста дефолтных розничных кредитов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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