С начала сентября в Челябинске изменят маршруты трамвая и троллейбусов

В Челябинске изменят схему движения пяти маршрутов электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», с 1 сентября изменяется трасса движения трамвайного маршрута №6.

«Новая трасса движения: ЧТЗ – Медгородок (пр. Ленина, ул. Горького, ул. 1-й Пятилетки, ул. Труда, ул. Российская, пр. Победы, ул. Кирова, Свердловский пр., ул. Блюхера) – в оба направления», – уточнили представители компании-перевозчика.

Первый рейс трамвая от ЧТЗ в 06:07 в будни и в 06:28 в выходные. Последний рейс от ЧТЗ в 18:57 в будни и в 19:28 в выходные.

Первый рейс от Медгородка в 06:31 в будни и в 07:30 в выходные. Последний рейс от Медгородка в 20:16 в будни и в 19:30 в выходные.

Кроме того, в связи с производством работ на тепломагистрали на перекрестке проспекта Ленина и ул. 3-го Интернационала, закрывается движение троллейбусов маршрутов №10, №16, №19 и №26 через перекресток с 22 часов 2 сентября до 6 часов 5 сентября.

Движение будет организовано:

маршрут №10 – Солнечный берег – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ (в оба направления);

маршрут №16 – АМЗ – пл. Революции – ул. Свободы – железнодорожный вокзал (в оба направления);

маршрут №19 – ЧТЗ – пос. Первоозерный – ТЭЦ №3 и ЧТЗ – ЖБИ (в оба направления);

маршрут №26 – ул. Молдавская – ул. Чичерина – пр. Ленина – ул. Свободы – железнодорожный вокзал (в оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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