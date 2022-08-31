Жителей Магнитогорска переполошила обезьяна-беглянка

Магнитогорцев перепугала вырвавшаяся на свободу обезьяна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказавшееся без надзора животное магнитогорцы заметили у одного из домов по Ленинградской улице. Им удалось снять обезьяну на видео и выложить его в социальных сетях.

По словам южноуральцев, животное поначалу было спокойным, но быстро начало проявлять агрессию. Вероятно, обилие людей и их питомцев испугало обезьяну, и она кинулась на горожан. Известно, что животное укусило троих человек, в том числе детей школьного возраста.

Обезьяну пытались заманить в парикмахерскую, но, забежав в помещение, она покинула его через окно.

Сейчас потерявшееся животное ищет полиция. Жителей Магнитогорска, если они увидят беглянку, просят сообщить в местные отделы МВД по телефонам: 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02.

По информации пресс-службы мэрии Магнитогорска, местные власти для поимки обезьяны заручились поддержкой специалиста, имеющего опыт работы в подобных ситуациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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