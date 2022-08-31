Аферист за два часа раскрутил копейчанку на интим-фото

Жительница Копейска отправила приватное фото через социальную сеть и стала жертвой вымогательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Копейска обратилась 35-летняя женщина с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного мужчины, вымогающего у нее деньги.

Копейчанка рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от незнакомца, предложившего пообщаться, а позже и встретиться. Собеседник показался женщине откровенным и понимающим. И спустя два часа знакомства копейчанка отправила ему свое интимное фото. На следующий день женщина решила прекратить общение и сообщила об этом поклоннику.

В ответ мужчина начал требовать отправить ему очередные фото либо перечислить 7 тысяч рублей. В противном случае он обещал разослать ее знакомым уже полученную от нее «клубничку». На уговоры злоумышленника женщина не поддалась и обратилась в полицию.

По данному факту в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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