У челябинского подъезда пенсионерки отбили скамейку у неизвестных

Пожилые челябинки помешали рабочим увезти скамейку от своего подъезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Челябинска. Противостояние неизвестных мужчин в спецодежде и трех пожилых женщин попало на запись камеры видеонаблюдения у подъезда. Ролик опубликовали в социальных сетях.

На видео двое мужчин, одетых в спецовки, часто используемые работниками коммунальных организаций, грузят в «Газель» скамейку, стоявшую ранее у подъезда.

Когда конструкцию полностью помещают в кузов автомобиля и закрывают его, из подъезда выбегает пожилая женщина, явно недовольная происходящим. Пенсионерка открывает кузов и, когда машина стартует, частично вытаскивает скамейку, после чего автомобиль вынужденно останавливается.

Через пару секунду на подмогу товарке выбегают еще две пожилых челябинки. На видео заметно, что один из грузчиков пытается связаться с кем-то по сотовому телефону. Но ситуация развивается молниеносно, и буквально за считанные секунды двор наполняют жильцы дома и, вероятно, прохожие. Оказавшись в меньшинстве, рабочие возвращают конструкцию на место.

Известно, что жители вызвали на место ЧП полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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