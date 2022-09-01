На два челябинских маршрута вышли новые трамваи

В Челябинске начали работу еще два новых трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 1 сентября, еще два новых трамвая вышли на улицы областного центра. Они работают на маршрутах №17 и №2.

Всего на линии работает 4 таких вагона, еще 6 проходят техническую настройку.

Напомним, все трамваи выпущены УКВЗ специально для Челябинска. Они полностью низкопольные, оснащены кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха и беспроводным интернетом.

До конца года в областной центр будут доставлены оставшиеся 20 трамвайных вагонов.

Кроме того, с 1 сентября на маршрутах №15 и №22 увеличено число двухвагонных составов, которые будут задействованы в рабочие дни. На 15 маршрут выйдут дополнительно 5 трамваев, на 22 маршрут – 17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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