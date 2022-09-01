Жители Златоуста покрылись волдырями после визита на пляж

После купания в пруду южноуральцы покрылись волдырями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школьницы получили не самые приятные впечатления от посещения пляжа у пруда «Тарелка» в Златоусте. Об этом их мать рассказала в социальных сетях.

«30 августа отдыхали на нашем водоеме – Тарелке. Девчонки плюхались в водоеме. Вечером начали жаловаться, что все чешется. Это кошмар какой-то, дети были усыпаны волдырями. Мое мнение, это водоем», – написала женщина.

По словам других горожан, еще несколько дней назад никаких последствий купание в пруду не вызывало. Поэтому многие предположили, что у детей могла проявиться аллергия или их покусали комары.

Однако число жалоб начало расти. «Все лето дочь там купалась, было все хорошо, 30-го искупалась – пришла с такой же проблемой!" – рассказала еще одна участница обсуждения. О появлении волдырей после купания в пруду сообщили и другие комментаторы.

Некоторые южноуральцы предположили, что купавшиеся в водоеме могли заразиться церкариозом – острым паразитарным заболеванием, возникающим при поражении кожи церкариями – плавающими личинками плоских червей, которые обитают на водоплавающих птицах, чаще всего на утках. «Скорее всего, это церкариоз, – написал один из горожан. – То же самое, что и на Тургояке. На «Тарелке» тоже много уток плавает. Проходит само, через несколько дней».

Церкарии, действительно, не могут выжить, попадая на человека. Однако во избежание неприятных ощущений южноуральцы посоветовали землякам не купаться там, где живут утки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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