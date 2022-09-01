В Челябинске управляющему парком опасных аттракционов выписали смехотворный штраф

В работе парка аттракционов в Челябинске нашли нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска в июле текущего года проверило парк аттракционов, расположенный на улице Труда.

Установлено, что за работу 20 аттракционов на территории экстрим-парка «CrazyLand» отвечает ООО «Космическая гонка». При этом у сотрудников прокуратуры появились обоснованные претензии к техническому состоянию и эксплуатации устройств.

Так, в нарушение требований законодательства доступ к аттракциону «Эйр Эйс» не был ограничен, что позволяло посетителям спокойно проходить в ограждаемую зону. А при эксплуатации аттракциона «Космическое путешествие» использовались внештатные ремни безопасности, что не отвечало требованиям о безопасности аттракционов.

Кроме того, в журналах технического обслуживания аттракционов «Эйр Эйс» и «Космическое путешествие» нет информации о текущем ремонте сооружений.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Космическая гонка» административное дело по факту оказания населению услуг ненадлежащего качества.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области оштрафовало директора фирмы на 3 тысячи рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора главный механик ООО «Космическая гонка» привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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