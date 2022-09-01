В нескольких школах Челябинска учащимся стало плохо во время праздничных линеек

Челябинским школьникам во время торжественных линеек понадобилась помощь медиков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жаркая погода спровоцировала ухудшение самочувствия в школьников сразу в нескольких учебных заведениях города.
Нескольким учащимся стало плохо во время торжественных линеек, посвященных Дню знаний. Так, экипаж ДПС доставил в ГКБ №8 ученицу образовательного центра №3, расположенного в Тракторозаводском районе. Ребенку стало плохо во время линейки, и ее мать обратилась за помощью к полицейским, так как не смогла дозвониться до «скорой».
Кроме того, медицинская помощь понадобилась нескольким учащимся образовательного центра №2 в микрорайоне Парковый.
Напомним, конец недели проходит при аномально высоких температурах атмосферного воздуха: днем столбик термометра в регионе уверенно преодолевает 30-градусную отметку. Сегодня, 1 сентября, днем в области ожидается до 36 градусов жары, в Челябинске – до 34 градусов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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