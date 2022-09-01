Жители Челябинска жалуются на повсеместную стихийную торговлю и слепоту чиновников, которые в упор не замечают незаконных продавцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в паблике «Пусть Котова знает!» появилось сразу несколько подобных жалоб.

«В поселке АМЗ по улице Кузнецова около дома №8 на землю посреди улицы выгрузили КАМАЗ или «Газель» арбузов. Торгуют уже дней 6. Естественно уже воняет кислым и порченным, – пишет одна горожанка. – Как такое возможно-то? Я второй день пытаюсь в службы это донести. Позвонила в городское управление торговли, мне сказали, что надо обращаться к нашему участковому. Участковый на телефоны не отвечает. Направила я еще обращение 29 августа в городскую администрацию через сайт. Сегодня позвонила в управление благоустройства (вроде как они отвечают за незаконные ларьки), там обещали передать мое обращение в управление торговли Челябинска и подумать, что можно с этим сделать. Подумали, сказали, что к участковому надо обращаться. Вот пока вся эта пересылка идет, арбузы продадутся или стухнут.

Пожалуйста, прекратите эту стихийную торговлю посреди улицы».

Несмотря на то, что в публикации указан точный адрес, администрация Челябинска ответила: «Для решения вопроса сообщите, пожалуйста, точное местоположение».

Это вывело из себя другую горожанку: «Вы что издеваетесь над народом? – ответила она на пост чиновников. – На каждой остановке, на каждом углу. Вышли на Гагарина – с начала улицы и до конца. По телевизору показывали, что кого-то поймали за взятки, что они крышуют киоски, а никого изменения. Похоже, одних убрали, другие такие же пришли».

Чиновники отреагировали и на это сообщение, пустившись в длинное объяснение: торговля в неустановленном месте является административным правонарушением; рейды по незаконной торговле осуществляются регулярно администрациями внутригородских районов, составляются акты нарушений и передаются в управление благоустройства города Челябинска для составления протоколов и передачи в административную комиссию, осуществляющую деятельность на территории города Челябинска, для привлечения к административной ответственности нарушителей. И т. д., и т. п.

Горожане посыл поняли: «То есть продолжат торговать арбузами?! Так как рейда нет, а если и будет, то составят акт. Потом долгое хождение акта. Далее в лучшем случае нарушителям придет бумажка о штрафе. Это будет, скорее всего, зимой, и то, если эти люди будут в Челябинске, – спрогнозировала ситуацию автор первой жалобы. – А сейчас им можно безнаказанно загаживать участок земли посередине АМЗ, ну, и заниматься незаконной торговлей. А жители должны на все это смотреть и нюхать? Отличный и достойный у вас ответ на мое обращение! Убирать это никто не собирается, я так поняла».

Напомним, челябинцы уже обвиняли администрацию Челябинска в нежелании бороться со стихийной торговлей, но ситуация в городе коренным образом не меняется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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