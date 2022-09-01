Большинство россиян не уложились в лимит расходов при подготовке детей к школе

Большая часть жителей России потратили на подготовку детей к учебе больше, чем планировали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исследовательского холдинга «Ромир», меньше половины россиян смогли уложиться в запланированную сумму при снаряжении ребенка в школу.

Наибольшая группа респондентов (36%) рассказали, что потратили на канцтовары, форму и обувь для чад от 10 до 15 тысяч рублей. Причем планировали такие расходы лишь 25%.

Почти половина (47%) россиян надеялись, что на подготовку ребенка к школе понадобиться не больше 10 тысяч рублей. В действительности обойтись этой суммой смогли лишь 24% опрошенных.

Следует отметить, что это даже меньше, чем число родителей, потративших на школьные приготовления более 15 тысяч рублей (33%). Хотя лишь 18% принявших участие в опросе признались, что могут себе это позволить.

«Первая статья расходов – это канцелярские товары, на них потратились 82% родителей, – отмечают в «Ромир». – На втором месте – спортивная форма – ею закупались 66%. Новый ранец купили или планируют купить ребенку 58%". Чуть больше половины потратили деньги на одежду для школы или школьную форму.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»