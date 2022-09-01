В пригороде Челябинска эвакуировали крупный ТРК

В центре Копейска эвакуировали клиентов и продавцов крупного торгового центра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Копейске эвакуировали посетителей ТРК «Слава». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы инцидента.
По словам копейчан, во второй половине четверга, 1 сентября, по сигналу «тревога» охранники комплекса эвакуировали персонал и всех посетителей комплекса.
К месту прибыли пожарные службы и полицейские.
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной переполоха стало ложное срабатывание противопожарной сигнализации. После вынужденного перерыва ТРК возобновил работу в обычном режиме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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