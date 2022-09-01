В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении владельца «Речелстроя»

Уголовное дело в отношении собственника и директора челябинской компании, оставивших без квартир 1,5 тысячи дольщиков, возобновили.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении собственника компании «Речелстрой» Андрея Пязока и руководителя предприятия Сергея Вегельмана возобновили сегодня, 1 сентября.

Напомним, уголовное дело в отношении собственника некогда крупнейшего в Челябинске застройщика и его топ-менеджера возбудили в 2017 году. По версии следствия, с 2014года по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд рублей.

Однако деньги потратили не только на строительство: свыше 617 млн рублей перечислили на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми у общества имелись неисполненные обязательства. В итоге, дома так и не достроили. 1,5 тысячи дольщиков остались без жилья и без денег.

Поначалу строителей обвинили в мошенничестве, однако потом переквалифицировали на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

В июле прошлого года Центральный районный суд Челябинска признал Пязока виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Второй фигурант уголовного дела – генеральный директор компании директор «Речелстрой» Сергей Вегельман получил полтора года в колонии-поселении.

Однако сегодня, 1 сентября, в следственном управлении СКР по региону сообщили о возобновлении уголовного дела. «Установлен дополнительный срок предварительного следствия до 1 октября 2022. В случае возникновения вопросов у потерпевших прошу связаться со следователем по особо важным делам Артемовым Алексеем Александровичем, по телефону 8 (351) 728-57-95», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»