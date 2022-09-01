Конкурсный управляющий ПО «Монтажник» оспорила решение суда, обязавшего экс-губернатора Дубровского вернуть 37 миллионов

Конкурсный управляющий компании, аффилированной ранее с семьей бывшего южноуральского губернатора, оспорила решение суда по сделкам на 37,3 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу конкурсного управляющего АО «ПО «Монтажник»» на решение Арбитражного суда Челябинской области, признавшего недействительными сделки между предприятием и экс-главой Южного Урала Борисом Дубровским.

Напомним, в мае текущего года региональный арбитраж счел незаконными платежи на общую сумму 37,3 миллиона рублей, произведенные объединением в пользу Бориса Дубровского с 13 декабря 2019 по 3 июня 2020 года. Они были выполнены в рамках ряда сделок, которые суд признал недействительными, обязав бывшего губернатора вернуть полученные деньги в состав имущества предприятия-банкрота.

Это решение было принято после рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Однако суд удовлетворил ходатайство управляющего лишь частично, снизив сумму спорных сделок с 73,4 до 37,3 миллиона рублей. Именно это решение она оспаривает теперь в 18 арбитражном апелляционном суде.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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