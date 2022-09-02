«Магнитка» вчистую проиграла московским армейцам матч-открытие нового сезона КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерпел сокрушительное поражение от обладателя Кубка Гагарина – 2022 – 2:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в матче на Кубок Открытия южноуральцы ничего не смогли противопоставить хозяевам площадки, обладателям Кубка Гагарина прошлого сезона – московскому ЦСКА.

В первом периоде «лисы» были хозяевами на площадке, чему не в малой мере способствовала необычно и несвойственно для армейцев «грязная» игра: больше половины игрового отрезка москвичи провели в меньшинстве.

В итоге в самом начале 9-й минуты матча магнитогорцы открыли счет – 1:0 после броска Павла Акользина. На исходе 14-й минуты Семен Кошелев реализовал большинство, увеличив отрыв гостей – 2:0.

Однако во втором периоде хозяева корта как будто проснулись от страшного сна, а «Металлург» – в него погрузился.

На 21-й минуте Михаил Григоренко сокращает отставание – 1:2. Не проходит и шести минут, как Павел Карнаухов сравнивает счет, а еще через минуту с небольшим Семен Панкратов выводит хозяев вперед – 3:2.

Это стало начало конца для «Магнитки». На 38-й минуте Сергей Плотников увеличивает отрыв москвичей – 4:2. Не проходит и 30 секунду, как Данил Юртайкин делает счет 5:2.

На 44-й минуте встречи Михаил Григоренко ставит финальную точку в матче – 6:2, и это единственная шайба, заброшенная хозяевами в большинстве.

В итоге «Магнитка» терпит сокрушительное поражение в первом матче открывшегося сезона КХЛ, а ЦСКА забирает Кубок Открытия.

Сегодня сезон в КХЛ открывает челябинский «Трактор», принимающий на своем корте «Северсталь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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