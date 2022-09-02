На северо-западе Челябинска изменятся маршруты автобусов

В выходные на северо-западе Челябинска временно изменят схему движения автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 4 сентября, с 9:30 до 13:00 автобусы №2, №8, №16, №23, №31, №60с и №158К изменят свои маршруты в связи с проведением велопарада:

№ 2 «Мехколонна – Худякова – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – С. Юлаева – 250-летия Челябинска – Татищева – Петра Столыпина»;

№8 «Мамина – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Благодатово»;

№16 «ЧМК – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Плотина – Худякова – ЮУрГУ»;

№23 «47-й микрорайон –Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Плотина – Худякова – ТК Кольцо»;

№31 «ЧМК – Чичерина – Университетская Набережная – Благодатово»;

№60с «Сад Надежда – Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Лыжных Батальонов – Сад Вишневый»;

№ 158к «Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Лыжных Батальонов – Белый хутор».

Напомним, 4 сентября в столице Южного Урала пройдет Челябинский областной велопарад. Ориентировочно в нем примут участие порядка 3 тысяч человек.

Место сбора, старт и финиш – в сквере на Тополиной аллее. Далее маршрут пройдет по улице Академика Королева с разворотом на улице 250-летия Челябинска и на улице Университетская набережная. Общая протяженность трассы – 6 километров (3 круга), 1 круг – 2 километра. Каждый участник может выбрать комфортную для себя дистанцию – 1, 2 или 3 круга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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