В Челябинске передумали полностью перекрывать движение по главной улице

В Челябинске движение автотранспорта по проспекту Ленина закроют частично.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие выходные проспект Ленина на пересечении с улицей 3-го Интернационала будет закрыт не полностью, как планировалось ранее, а частично.

Ремонтные работы на тепловых сетях затронут только крайнюю правую полосу движения по автодороге в сторону центра города и продлятся с 21 часа 2 сентября до 6 часов 5 сентября.

Ограничение движения автотранспорта по второму участку улицы 3-го Интернационала будет проведено без изменений: на две недели – с 21 часа 2 сентября до 22 часов 15 сентября по улице 3-го Интернационала в районе дома № 27/1 по проспекту Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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