В Южноуральске иномарка сбила первоклассника. Мальчик серьезно пострадал

Семилетний южноуралец по вине автоледи попал в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 1 сентября у дома №41 по улице Мира.

59-летняя женщина, управляя легковым автомобилем «Тойота Виста», при повороте направо, сбила 7-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован с множественными травмами.

По данному факту следственным отделом города Южноуральска возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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