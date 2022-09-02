Челябинец, вылетевший на остановку, предстанет перед судом за смертельное ДТП

Житель Челябинска предстанет перед судом за смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города, обвиняемого в нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 марта этого года на улице Братьев Кашириных. Челябинец, управляя автомобилем FAW X80, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, где врезался в AUDI Q3, поворачивавший налево на прилегающую территорию.

После столкновения FAW X80 вылетел на тротуар в районе остановки общественного транспорта, где сбил двух женщин и детскую коляску, в которой находился годовалый ребенок.

33-летняя женщина и ребенок остались невредимы, а 52-летняя челябинка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия южноуралец вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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