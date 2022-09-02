Москва займет Челябинской области еще 700 миллионов рублей

Челябинская область получит еще 700 миллионов рублей от Фонда национального благосостояния.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрила заявку региона на реконструкцию и модернизацию трех объектов теплоснабжения.

«В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 миллионов рублей, из них 698,5 миллиона рублей – средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены», – рассказал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Проекты предусматривают реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километров в Челябинске и Миассе, а также замену котла мощностью 100 Гигакалорий в час на пиковой котельной в Магнитогорске, введенной в эксплуатацию в 1989 году.

Средства ФНБ регион получит в виде льготного займа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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