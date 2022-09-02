Челябинцы увидят черно-белого Пикассо

В Челябинске открывается выставка оригинальных графических работ Пабло Пикассо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, в рамках выставки «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» жителям и гостям Челябинска представят более 100 оригиналов графики художника, повлиявшего на развитие всего мирового искусства в ХХ веке. Кроме «классической» части экспозиции зрители смогут увидеть «ожившие полотна» Пикассо в уникальном мультимедийном зале.

Пабло Пикассо – это более 70 лет творчества, постоянный эксперимент, поиск новых подходов и направлений. Вместе с Жоржем Браком он был основателем кубизма, одного из самых известных течений западноевропейского модернизма. С его помощью мир узнал многих талантливых художников, а в начале Второй мировой войны именно Пикассо организовал трансатлантический рейс, чтобы вывезти из полыхающей Европы творческую интеллигенцию.

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» иллюстрирует историю дружбы и сотрудничества великого художника с известнейшими писателями и поэтами ХХ века. Уникальный проект станет продолжением сотрудничества музея с Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery. Она знакома челябинцам по масштабным выставкам Сальвадора Дали, Василия Кандинского и художников Парижской школы.

«Пикассо отмечал, что цвет часто ослабляет силу воздействия работы, поэтому «вытравливал» его или вовсе отказывался, отдавая предпочтение черно-белому контрасту. Это помогало подчеркнуть структурность работ и самодостаточность формы, а также принесло Пикассо звание гения линии», – рассказывают организаторы выставки.

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» будет открыта в Музее изобразительных искусств на пл. Революции, 1 с 6 сентября по 20 ноября 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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