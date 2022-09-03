На Южном Урале похолодает до +11

В Челябинской области резко похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, суббота, 3 сентября, станет последним днем затянувшейся жары.

Хотя и сегодня жаркая погода ощутимо отступает. Днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Температура воздуха +20, +25 градусов по Цельсию, на крайней юге – до +29 градусов, в горах – до 15 градусов выше нуля.

Завтра, 4 сентября, ночью будет +3, +8 градусов, днем – 15-20 градусов выше нуля.

В понедельник, 5 сентября, на фоне дождей похолодание продолжится. Ночью синоптики обещают +4, +9 градусов. Днем воздух прогреется всего до 11-16 градусов выше нуля. Правда, в южных районах ожидается +21 градус.

В Челябинске сегодня, 3 сентября, днем возможен небольшой дождь, температура воздуха +21, +23 градуса. В ночь на воскресенье столбик термометра поднимется над нулевой отметкой лишь на 6-8 градусов, днем воздух прогреется до +18, +20 градусов. В понедельник, 5 сентября, ночью синоптики обещают небольшой дождь, температура воздуха 7-9 градусов выше нуля. Днем также ожидается дождь, а столбик термометра вряд ли поднимется выше +13, +15 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»