14-летней челябинке, выбросившей собаку с 20-го этажа, назначили психиатрическую экспертизу

Психологи и психиатры проверят малолетнюю садистку, расправившуюся уже с несколькими животными в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летней челябинке предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Проводится она будет в рамках судебного разбирательства о лишении ее матери родительских прав.

Напомним, шокирующая история произошла в апреле этого года в микрорайоне «Академ Риверсайд». Тогда 14-летняя школьница завела собаку на балкон 20-этажа жилого дома и сбросила вниз. Животное погибло.

После этого челябинцы подняли шум. Оказалось, что девочка не первый раз попадается на убийстве животных. Горожане настаивали: именно она осенью прошлого года жестоко убила котенка в подъезде одного из домов.

После расправы над собакой челябинку поместили в психиатрическую лечебницу. А органы соцзащиты обратились в суд с требованием лишить мать школьницы родительских прав.

В рамках его рассмотрения и пройдет психолого-психиатрическая экспертиза. «Будет привлекаться эксперт, потому что экспертиза в этом деле очень важна. Стоит вопрос о способности мамы воспитывать девочку, – цитирует 74.ru министра социального развития Челябинской области Ирину Буторину. – По итогам экспертизы будет назначена дата нового заседания».

Также суд в рамках параллельного процесса рассматривает иск матери челябинки, обжалующей факт того, что дочь у нее отобрали. Заседание запланировано на 11 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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