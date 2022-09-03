В Челябинской области задержали американку, сбежавшую из-под ареста по обвинению в поджогах и подготовке убийства

Обвиняемую в серии поджогов и подготовке убийства гражданку США задержали при попытке уйти в Казахстан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданка США российского происхождения была задержана в Троицке. Оттуда она планировала добраться до Казахстана, а уже из соседней республики – вылететь в Штаты.

Перед этим она скрылась из-под домашнего ареста в Екатеринбурге, срезав браслет.

Женщину задержали в мае этого года в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) по подозрению в подготовке убийства собственного брата: заказчицу сдал мужчина, которого она пыталась нанять в качестве киллера. Впоследствии выяснилось, что задержанная может быть причастна к поджогам дорогих иномарок и ряда построек, принадлежащих ее бывшему бизнес-партнеру и родственникам.

Оказалось, что в 2004 году женщина уехала из России в США, выйдя замуж за американца. За прошедшие годы она успела развестись, отсудив у бывшего мужа дом. Но в 2022 году вернулась в Россию. Здесь у нее возник конфликт с семейством брата из-за квартиры. Жилье они получали еще в советское время, жили долгое время в ней вместе с матерью. Но приватизировала квартиру мать только на себя, а завещание оформила на дочь.

В итоге та попыталась выселить из квартиры живших в ней брата с семьей. Тот отсудил право на пожизненное проживание. Но это категорически не понравилось родственнице, которая, расправившись сначала с авто семейства, решила поставить точку в споре весьма радикальным способом.

К «устранению» родственника и дальнейшим действиям готовилась тщательно: при задержании в аэропорту у нее нашли несколько париков и усы, которые женщина использовала для маскировки.

Просидев несколько месяцев под арестом, развязки гражданка США решила не дожидаться. «25 августа был суд, где ей продлили домашний арест на два месяца. После этого она срезала браслет и сбежала, – цитирует 74.ru источник в силовых структурах Свердловской области. – Несколько дней назад ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке».

Из Казахстана женщина планировала улететь в США.

Челябинск, Виктор Елисеев

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