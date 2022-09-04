Челябинец умер у бара в центре города

Молодой человек скончался на пешеходной улице в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 сентября, на пешеходной части улицы Кирова. Видео с места происшествия горожане опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, посетитель одного из баров почувствовал себя плохо во время употребления спиртных напитков. Молодого человека вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но безрезультатно.

Через некоторое время друзей и прохожих челябинца сменили медики скорой помощи. Однако спасти горожанина не удалось.

В ГУ МВД по Челябинской области и СКР отметили, что ничто не указывает на криминальный характер смерти молодого человека. По факту гибели южноуральца начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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