На Южном Урале глава села застрелил человека

Южноуральский чиновник застрелил приятеля на охоте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Уйском районе в ночь с 3 на 4 сентября.

Во время охоты глава Петропавловского сельского поселения ранил своего приятеля в ногу. В результате ранения мужчина потерял слишком много крови и скончался.

Осенний сезон охоты стартовал в Челябинской области в минувшие выходные.

Напомним, осенью прошлого года на Южном Урале уже был инцидент с ранением во время охоты с участием чиновников. В Еткульском районе председатель Еткульского районного суда был ранен из ружья руководителя Еманжелинского городского суда. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. К счастью, мужчину удалось спасти, но для восстановления понадобился не один месяц. В первой половине 2022 года оба судьи покинули свои должности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»