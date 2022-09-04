На Южном Урале глава села застрелил человека

Южноуральский чиновник застрелил приятеля на охоте.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Уйском районе в ночь с 3 на 4 сентября.
Во время охоты глава Петропавловского сельского поселения ранил своего приятеля в ногу. В результате ранения мужчина потерял слишком много крови и скончался.
Осенний сезон охоты стартовал в Челябинской области в минувшие выходные.
Напомним, осенью прошлого года на Южном Урале уже был инцидент с ранением во время охоты с участием чиновников. В Еткульском районе председатель Еткульского районного суда был ранен из ружья руководителя Еманжелинского городского суда. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. К счастью, мужчину удалось спасти, но для восстановления понадобился не один месяц. В первой половине 2022 года оба судьи покинули свои должности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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