«Трактор» всухую проиграл ярославскому «Локомотиву»

«Черно-белые» терпят второе поражение подряд на домашней арене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй игре регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб потерпел крупное поражение от соперников из Ярославля – 0:4.

Обе команды бодро начали встречу, но лишь на 8-й минуте матча сумели открыть счет. Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов отдал пас на синюю линию, Андрей Сергеев набросил на пятачок, и Егор Аверин уверенно отправил шайбу в ворота хозяев – 1:0.

На 15-й минуте нападающий ярославцев Денис Алексеев отправил шайбу в центр зоны, и Егор Аверин в касание бросил по воротам. Голкипер челябинцев парировал удар, но подоспевший первым Георгий Иванов отправил шайбу обратно с отрицательного угла – 2:0, гости увеличили отрыв.

Во втором периоде гости сосредоточились на обороне, и несмотря на все усилия, «черно-белые» так и не смогли поразить ворота «Локомотива». Зато на 38-минуте встречи Денис Алексеев отдал пас по диагонали на Александра Елесина, выскочившего один на один с вратарем челябинского клуба – 3:0, и с этим счетом команды уходят на второй перерыв.

Не удалось переломить игру хозяевам и в заключительной двадцатиминутке. «Локомотив» успешно защищался. А на 54-минуте матча Андрей Сергеев отдал пас от синей линии Максиму Шалунову. Нападающий ярославцев был точен – 4:0, второе поражение «Трактора» на домашней арене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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