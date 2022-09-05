Поскользнулись: в двух районах Челябинска закрыли движение трамваев

Трамваи сошли с рельсов в двух районах Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 сентября, утром движение трамваев в Советском и Ленинском районах областного центра было закрыто из-за схода вагонов. Сообщения об этом появились в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

Так, в 7:30 трамвай сошел с рельсов при выезде с кольца на улице Степана Разина. «Это надолго», – отметили авторы канала.

В районе 9:30 вагон сошел с рельсов на остановке «Обувная фабрика» на проспекте Победы. Здесь также закрыто движение трамваев – в направлении северо-запада.

Отметим, что рано утром в Челябинске начался дождь, он продолжается и в настоящее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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