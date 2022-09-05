Южноуральские аграрии удвоили урожайность зерновых

В Челябинской области к первым дням осени собрали миллион тонн зерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, по данным на 2 сентября, на Южном Урале собрано 1 миллион 19 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти в два раза больше, чем годом ранее на аналогичный период.

При этом обмолочено пока 46% посевной площади. Сбор больше прошлогоднего обеспечивается за счет урожайности, которая к уровню прошлого года также выше практически в два раза: в 2021 году средняя урожайность 2 сентября составляла 8,7 центнера с гектара, в 2022 году – составляет 16,7 центнера с гектара.

Больше половины площадей зерновых убрано в Аргаяшском, Варненском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком районах. 124 тысячи тонн зерна уже намолотили в Троицком районе, по 95 тысяч тонн – в Октябрьском и Верхнеуральском.

В текущем году были увеличены площади посева твердой пшеницы, ячменя, кукурузы на зерно, проса, гречихи. Площадь масличных культур (подсолнечник, горчица, рапс и другие) в 2022 году увеличилась еще на 50 тысяч гектаров и составила 363,4 тысячи гектаров.

Уборка масличных пока идет не высокими темпами: в силу климатических условий основной обмолот масличных смещается на осенние месяцы. Убрано также 3% картофеля и 17% полевых овощей, собрано в общей сложности 5,5 тысячи тонн капусты, картофеля, свеклы, моркови.

Практически завершена заготовка сена и сенажа, которых в общем объеме заготовлено 465 тысяч тонн (в 2021 году – 369,5 тысячи тонн). Также заготовлено 54 тысячи тонн силоса (пока это 22% от плана). В целом по области заготовлено 24 центнера кормовых единиц различных кормов на одну условную голову скота, вдвое больше прошлогоднего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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