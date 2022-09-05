В Челябинской области вынесли приговор женщине, расчленившей сожителя

Жительница Златоуста осуждена за убийство гражданского мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 56-летнюю местную жительницу виновной в совершении убийства.

В суде установлено, что в марте 2022 года в квартире одного из домов Златоуста между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина избил супругу: он душил ее и бил по голове. Оправившись, женщина прошла на кухню, взяла нож, дождалась, когда сожитель проследует за ней, и нанесла ему не менее 26 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого супруга расчленила труп и вывезла его на дачный участок.

Женщина признала вину частично, заявив, что защищалась от сожителя и превысила пределы необходимой обороны.

Между тем, установлено, что между супругами и ранее происходили конфликты, причем во время одного из них женщина ранила сожителя в грудь.

Суд приговорил ее к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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