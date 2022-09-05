Челябинскую область ждут продолжительные заморозки

Ночью на Южном Урале ожидаются минусовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 6-8 сентября в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов.

В ночь на вторник, 6 сентября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах туманы. Температура воздуха +3, +8 градусов, местами – до -3. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля.

В среду, 7 сентября, дожди продолжатся. Столбик термометра ночью будет колебаться в пределах +2, +7 градусов, в отдельных районах по-прежнему возможны заморозки до -3. Днем температура воздуха, по расчетам синоптиков, +10, +15 градусов.

В четверг также возможны небольшие дожди, температура воздуха ночью 1-6 градусов выше нуля, местами – до -3. Днем +10, +15 градусов.

В Челябинске следующие два дня тоже обещают быть дождливыми. Температура ночью 5-7 градусов ниже нуля, днем +13, +15 градусов по Цельсию. В четверг синоптики осадков не обещают. Температура ночью +4, +6 градусов, днем – 13-15 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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