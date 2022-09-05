Каждое десятое животное, погибшее от бешенства, связано с Южный Уралом

Почти 10% всех случаев бешенства животных, зафиксированных в России в августе, приходится на Челябинскую область.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за август 2022 года в России выявили 59 животных, зараженных бешенством. Пять животных – из Челябинской области.

Как сообщает ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), бешенство в августе выявили у лисиц (17 случаев), собак (14), кошек (8), енотовидных собак (8). Кроме того, специалисты выявили по 2 случая заражения бешенством у свиней, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и енотов, а также по одному случаю заражения бешенством ежей, барсуков, хорьков и оленей.

Больше всего случаев регистрировалось на территории Брянской, Владимирской, Челябинской, Самарской, Тверской, Саратовской и Смоленской областей.

Так, к примеру, в Челябинской области в августе пало 5 животных: 3 собаки (в Челябинске, поселке Увельском, селе Миасском) и 2 кошки (в Челябинске и Магнитогорске). Все животные были домашние.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Этот вирус приводит к воспалению головного мозга. Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Заразиться люди могут от больного животного. Вирус передается со слюной при укусе, оцарапывании или ослюнении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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