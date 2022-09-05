Челябинскую область объявили неблагополучной по птичьему гриппу. С оговоркой

Из-за гриппа птиц у региона изменен статус на «неблагополучный с вакцинацией».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ведомство выражает обеспокоенность ухудшением эпизоотической ситуации по гриппу птиц.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано 47 случаев возникновения гриппа птиц (4 в дикой среде, 4 на птицеводческих предприятиях, 39 в личных подсобных хозяйствах), причем, один из них в Кунашакском районе Челябинской области, где в настоящее время введен карантин. В связи с этим статус региона в соответствии с Правилами регионализации изменен на «Неблагополучный с вакцинацией».

За период с 1 июля по 1 сентября управление Россельхознадзора провело 6 профилактических визитов на птицеводческие предприятия Челябинской области (еще 3 предприятия отказались от этой процедуры), в ходе которых проведены консультации, обсужден вопрос о принятии мер по недопущению заноса болезни на предприятия, проведении необходимой вакцинации птицепоголовья против гриппа птиц.

Управление Россельхознадзора рекомендует усилить меры профилактики по недопущению заноса и распространения гриппа птиц на птицеводческие предприятия: соблюдать режим предприятия закрытого типа; ввоз инкубационного яйца и цыплят осуществлять только из благополучных хозяйств; регулярно проводить мониторинг состояния здоровья птицы, в том числе синантропной и дикой птицы, обитающей на птицефабриках и сопредельной территории; провести дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по гриппу птиц.

«В связи с началом охотничьего сезона, рекомендуем гражданам не контактировать с дикими животными и птицами, проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия и пр.); исключать контакт дикой птицы с домашними птицами; извещать ветеринарных специалистов обо всех случаях обнаружения трупов животных и птиц», – обратились специалисты ведомства к южноуральцам.

Между тем, власти объявили об изъятии птицы у домашних хозяйств села Халитово, где ранее был выявлен очаг гриппа птиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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