В Челябинской области большегруз влетел в опору моста. Есть погибшие

На южноуральской трассе фура врезалась в опору моста.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по Нязепетровскому району, авария произошла в воскресенье, 4 сентября, в 8:20 на автодороге Касли – Красноуфимск.
56-летний водитель грузового автомобиля «Урал», житель республики Татарстан, на повороте автодороги со спуском на справился с управлением, выехал за пределы автодороги и врезался в опору моста.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
По предварительным данным, водитель заснул за рулем, дальнейшие подробности ДТП устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube