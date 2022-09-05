В Челябинской области большегруз влетел в опору моста. Есть погибшие

На южноуральской трассе фура врезалась в опору моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по Нязепетровскому району, авария произошла в воскресенье, 4 сентября, в 8:20 на автодороге Касли – Красноуфимск.

56-летний водитель грузового автомобиля «Урал», житель республики Татарстан, на повороте автодороги со спуском на справился с управлением, выехал за пределы автодороги и врезался в опору моста.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем, дальнейшие подробности ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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