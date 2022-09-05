Теперь официально: Челябинскую область покинули 45 тысяч человек

Итоги Всероссийской переписи подтвердили сокращение населения в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 10 лет население Челябинской области сократилось на 45 тысяч человек. Об этом сообщает телеграм-канал экономического блока регионального правительства со ссылкой на официальные данные Всероссийской переписи населения 2020 года (в действительности, проходившей в 2021 году, сдвиг обусловлен пандемией коронавирусной инфекции).

«Федеральной службой государственной статистики опубликован первый том итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, – сообщают чиновники. – В сборнике содержатся данные о численности городского и сельского населения, мужчин и женщин по населенным пунктам и стране в целом».

Согласно опубликованным данным, в России проживает 147,2 миллиона человек, из них 68,4 миллиона мужчин и 78,8 миллиона женщин (по состоянию на 1 октября 2021 года). По сравнению с переписью 2010 года численность населения страны увеличилась более чем на 2 миллиона человек.

В Челябинской области на ту же дату зарегистрировано 3,4 миллиона (3 431,2 тысячи) человек, из которых 1,6 миллиона (1 572,3 тысячи) мужчин и 1,8 миллиона (1 858,9 тысячи) женщин. Городского населения практически в 5 раз больше, чем сельского – 2,8 миллиона (2 834,9 тысячи) и 0,6 миллиона (596,3 тысячи) человек соответственно.

По сравнению с переписью 2010 года в Челябинской области зафиксирована убыль населения на 45 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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