Десятки превышений ПДК: Росприроднадзор объявил о внеплановой проверке ЧЭМК

Росприроднадзор намерен провести внеплановую проверку ЧЭМК: предприятие внесло значительный вклад в августовский смог в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, в период с 1 по 14 августа в Челябинске зафиксировано существенное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Сотрудники надзорного ведомства совместно с передвижной лабораторией филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области провели выездные обследования, с целью замера максимально разовых (м.р.) и среднесуточных (с.с.) концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на контрольных точках АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и в зоне его влияния. По результатам исследований выявлено 61 превышение предельно допустимых концентраций (далее ПДК) загрязняющих веществ атмосферного воздуха, в том числе:

сероводорода (от 1,13 до 4,38 ПДК м.р.),

марганца и его соединения (от 1,86 до 2,12 ПДК м.р.),

бенз(а)пирена (от 1,16 до 2,5 ПДК с.с.),

пыли (взвешенные вещества) (от 1,13 до 2,22 ПДК с.с.),

ксилола (от 1,77 до 1,79 ПДК м.р.),

бутилацетата (1,6 ПДК м.р.),

хрома (в пересчете на хрома IV оксид) (от 2,09 до 3,33 ПДК с.с.),

бутилового спирта (от 4,3 до 5 ПДК м.р.),

бутилацетата (от 1,55 до 1,6 ПДК м.р.),

этилбензола (от 2,6 до 4,9 ПДК м.р.),

диметилбензола (смесь о-,м-,п-изомеров) (от 1,09 до 11,8 ПДК м.р.),

диоксида сера (от 1,1 до 1,72 ПДК с.с.).

«В настоящее время материалы направлены в прокуратуру, с целью инициирования внеплановой проверки», – сообщили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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