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Вторник, 6 сентября 2022, 09:48 мск

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Каждый третий южноуралец боится потерять работу

Жители Южного Урала стали больше опасаться увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела традиционный ежеквартальный срез настроений на рынке труда Челябинской области и выяснила, насколько стабильно жители региона ощущают себя на текущем рабочем месте.

По данным за 3 квартал 2022 года, 31% трудоустроенных жителей Южного Урала полагают, что на текущем месте для них существует угроза увольнения работодателем (это третье место в стране). По сравнению со 2 кварталом 2022 года доля таких ответов существенно выросла: весной остаться без работы опасались 26% челябинцев.

Уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте 67% опрошенных жителей Челябинской области (по сравнению с прошлым кварталом доля не изменилась), еще 2% затруднились оценить свое положение.

В целом по России страх увольнения испытывают 25% опрошенных, уверены в своей стабильности на текущем рабочем месте 65%.

Настроения трудоустроенных соискателей серьезно зависят от их профессиональной принадлежности. Так, чаще других угрозу увольнения сегодня ощущают представители сфер «Управление персоналом» (39% полагают, что могут остаться без работы), «Розничная торговля» (35%) и «Транспорт, логистика» (31%).

Наиболее уверены в своем положении на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (82% считают, что работодатель их не уволит), «Безопасность» (80%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (76%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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