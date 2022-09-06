Уральские металлурги продолжают снижать углеродный след

ММК продолжает повышать энергетическую эффективность и снижать углеродный след.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания подвела итоги выполнения мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности во втором квартале 2022 года. Помимо существенной экономии энергоресурсов, реализация программы привела к сокращению выбросов диоксида углерода на 11 тысяч тонн.

Экономический эффект от мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчете на год составил 24,17 миллиона рублей. В частности, во втором квартале 2022 года удалось уменьшить потребление электроэнергии на 1,38 миллиона киловатт-часов в годовом выражении, что дало экономию около 5 миллионов рублей.

Кроме того, программа позволила сэкономить в годовом выражении свыше 4,6 тысячи тонн условного топлива на сумму более 17 миллионов рублей, около 2 тысяч Гкал тепловой энергии, 391 тысячу кубометров продуктов разделения воздуха, 5,5 тысячи кубометров питьевой воды. Экономия технической воды составила 8,5 тысячи кубометров.

Деятельность ММК по сбережению энергоресурсов уменьшает экологическую нагрузку от работы комбината на окружающую среду, а также способствует сокращению выбросов углекислого газа. Реализация программы мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» во втором квартале позволила уменьшить выбросы диоксида углерода в пересчете на год на 11 тысяч 46 тонн, приблизив ММК к достижению заявленных целей в области декарбонизации.

«ММК реализует все свои возможности для того, чтобы внести вклад в повышение чистоты и экологичности производства стали, что имеет огромное значение для промышленности и инфраструктуры в рамках всей мировой экономики», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. По его словам, сегодня факторы устойчивого развития и эффективность прочно интегрированы в стратегию Группы ПАО «ММК», а минимизация воздействия на окружающую среду является приоритетной задачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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