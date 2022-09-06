Челябинскую зоозащитницу оштрафовали за оскорбления в соцсети

Жительница Челябинска привлечена к ответственности за размещенные в социальной сети оскорбления.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку по жалобе горожанина.
Установлено, что в мае 2022 года на улице Кирова челябинец поспорил с представителями приюта для животных по поводу содержания питомцев.
После конфликта он обнаружил в социальной сети в группе благотворительного фонда для животных видео со своим участием, сопровождавшееся весьма нелицеприятными комментариями и матом. После чего южноуралец обратился к правоохранителям.
По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении разместившей материал зоозащитницы дело об административном правонарушении (оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет»).
Мировой судья оштрафовал челябинку на 5 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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