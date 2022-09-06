На Южном Урале готовы включить отопление

В Челябинской области власти одного из муниципалитетов объявили о начале отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 сентября, мэрия Трехгорного объявила о начале отопительного сезона.

По информации чиновников, отопление в домах и учреждениях города заработает с 12 сентября.

К такому решению местные власти пришли после анализа прогноза погоды: по данным синоптиков, уже на этой неделе среднесуточная температура в течение 5 дней будет находится ниже отметки в +8 градусов.

Не исключено, что на следующей неделе отопительный сезон начнется еще в одном ЗАТО – Снежинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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