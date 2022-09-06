В селе под Челябинском ввели карантин после гибели собаки

Карантин по бешенству объявили в Красноармейском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Красноармейского района, 5 сентября состоялось оперативное совещание санитарно-эпидемиологической комиссии местных властей. В ходе него принято решение о начале карантинных мероприятий.
Связано оно с фиксацией случая бешенства животного.
«На территории села Миасского, в радиусе 500 метров от границ участка домовладения на улице Сиреневой, объявлен эпизоотический очаг по бешенству, – уточнили чиновники. – Источник – больная собака, которая могла получить вирус после контакта с больным животным, находящимся в свободном выгуле».
Карантин вводится минимум на 60 дней.
В эпизоотическом очаге запрещается: лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
На указанной территории проводится вакцинация от вируса среди восприимчивых животных, а жителям, контактировавшим с заболевшей собакой, вводится антирабический иммуноглобулин.
Челябинск, Виктор Елисеев
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